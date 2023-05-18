У Швеції таємно пройшли навчання до 5000 українських військових – The Times

Українська бригада чисельністю від трьох до п’яти тисяч військовослужбовців пройшла таємні навчання на території Швеції, де вчилась воювати на сучасній західній техніці.

Про це інформує видання The Times.

ЗМІ повідомляють, що українські військові у навчанні використовували найкращі сучасні західні види озброєння, серед яких танки Leopard 2, бойові машини CV-90 та артилерійські системи Archer. Це робить даний підрозділ одним із найпотужніших у складі збройних сил України.

"Цього місяця вона повернулася в Україну, щоб бути готовою до бою", – пише британська газета.

Офіційно шведські збройні сили інформацію не підтверджують і не спростовують.