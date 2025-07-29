У Швеції тривають торговельні переговори США і Китаю – Reuters

Сторони хочуть вирішити давні економічні суперечки.

Американські й китайські посадовці 29 липня розпочали другий день переговорів у столиці Швеції Стокгольмі.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що зустріч не завершиться негайними та значними проривами, однак Вашингтон і Пекін можуть погодити ще одне 90-денне "тарифне перемир’я", подібне до укладеного в травні. Перемовини також можуть прокласти шлях до потенційної зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Попередній раунд відбувся у понеділок, 28 липня. Тоді делегації провели понад пʼять годин у резиденції шведського прем’єр-міністра "Розенбад", розташованого у центрі Стокгольма. Після цього жодна зі сторін не зробила офіційних заяв.

Вранці у вівторок американський міністр фінансів Скотт Бессент прибув до Розенбаду після окремої зустрічі з головою уряду Швеції Ульфом Крістерссоном. Також прибув віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен.

Китай має час до 12 серпня, щоб укласти стійку тарифну угоду з адміністрацією Трампа після попередніх домовленостей. Без домовленостей Сполучені Штати можуть поновити мита на рівні понад 100%, що фактично означатиме торговельне ембарго між країнами, пише Reuters.

На відміну від Євросоюзу, КНР не залежить від США в питаннях безпеки, тож може дозволити переговорам тривати ще кілька місяців, вважає головний економіст банку Hamburg Commercial Bank Сайрус де ла Рубіа.

"Китай добре усвідомлює свою сильну переговорну позицію, що чітко видно з тимчасової ескалації у квітні. Але над Європою завжди нависає дамоклів меч — можливість США відкликати гарантії безпеки, тому ЄС не загострював ситуацію, як це зробив Китай", — сказав Сайрус де ла Рубіа.