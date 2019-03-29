НОВИНИПрокуратура Швеції скасувала арешт підозрюваного в незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції на користь Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швеції відпустили з-під арешту підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
45-річного чоловіка затримали на початку березня за підозрою у шпигунстві
Фото: AP
45-річного чоловіка затримали на початку березня за підозрою у шпигунстві.
"Станом на сьогодні підозрюваний не може ускладнити хід слідства, якщо буде на свободі. Оскільки інших причин для арешту немає, я змушений скасувати його відповідно до існуючого законодавства" - заявив прокурор Матс Люнгквіст, повідомляє Європейська правда з посиланням на шведський телеканал SVT.
В той же час, за його словами, підозри щодо чоловіка були підсилені доказами і розслідування продовжується.
Як повідомлялося, підозрюваний працював в сфері високих технологій, які нібито могли представляти інтерес для інших країн. Сам чоловік відкинув звинувачення.
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