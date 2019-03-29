У Швеції відпустили з-під арешту підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

45-річного чоловіка затримали на початку березня за підозрою у шпигунстві

Прокуратура Швеції скасувала арешт підозрюваного в незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції на користь Росії.

45-річного чоловіка затримали на початку березня за підозрою у шпигунстві.

"Станом на сьогодні підозрюваний не може ускладнити хід слідства, якщо буде на свободі. Оскільки інших причин для арешту немає, я змушений скасувати його відповідно до існуючого законодавства" - заявив прокурор Матс Люнгквіст, повідомляє Європейська правда з посиланням на шведський телеканал SVT.

В той же час, за його словами, підозри щодо чоловіка були підсилені доказами і розслідування продовжується.

Як повідомлялося, підозрюваний працював в сфері високих технологій, які нібито могли представляти інтерес для інших країн. Сам чоловік відкинув звинувачення.