У Швеції вимагають бойкоту Євробачення в Ізраїлі

Активісти стверджують, що ООН засуджує окупацію Ізраїлем палестинських територій, вони збирали підписи та поширювали брошури з закликом до бойкоту конкурсу

У Швеції активісти шведської Асоціації солідарності з Палестиною закликають до бойкоту пісенного конкурсу Євробачення-2019 та наполягають на його перенесенні з Ізраїлю в іншу країну.

"Група активістів вимагає бойкоту пісенного конкурсу Євробачення-2019 та наполягає на його перенесенні з Ізраїлю в іншу країну", - інформує агенція Anadolu.

Оскільки підготовка до травневого конкурсу у Тель-Авіві триває, представники шведської Асоціації солідарності з Палестиною, заснованої шведськими активістами та академіками, зібралися перед національним телеканалом SVT у Стокгольмі, щоб наполягати на тому, що Швеція не повинна брати участь у конкурсі.

Активісти стверджують, що ООН засуджує окупацію Ізраїлем палестинських територій, вони збирали підписи та поширювали брошури з закликом до бойкоту конкурсу.

Цьогорічне Євробачення відбудеться в Ізраїлі після перемоги представника цієї країни у 2018 році у Португалії. Два півфінали відбудуться 14 та 16 травня, а фінал - 18 травня. У конкурсі візьмуть участь 42 країни.

Нагадаємо, що понад 140 діячів мистецтва з Європи та за її межами написали відкритий лист, в якому підтримали заклик палестинських артистів бойкотувати Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який у 2019 році повинен пройти в Ізраїлі.