У Швеції вимагають бойкоту Євробачення в Ізраїлі
"Група активістів вимагає бойкоту пісенного конкурсу Євробачення-2019 та наполягає на його перенесенні з Ізраїлю в іншу країну", - інформує агенція Anadolu.
Оскільки підготовка до травневого конкурсу у Тель-Авіві триває, представники шведської Асоціації солідарності з Палестиною, заснованої шведськими активістами та академіками, зібралися перед національним телеканалом SVT у Стокгольмі, щоб наполягати на тому, що Швеція не повинна брати участь у конкурсі.
Активісти стверджують, що ООН засуджує окупацію Ізраїлем палестинських територій, вони збирали підписи та поширювали брошури з закликом до бойкоту конкурсу.
Цьогорічне Євробачення відбудеться в Ізраїлі після перемоги представника цієї країни у 2018 році у Португалії. Два півфінали відбудуться 14 та 16 травня, а фінал - 18 травня. У конкурсі візьмуть участь 42 країни.
Нагадаємо, що понад 140 діячів мистецтва з Європи та за її межами написали відкритий лист, в якому підтримали заклик палестинських артистів бойкотувати Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який у 2019 році повинен пройти в Ізраїлі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"