ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ Швеції 21 липня зареєстрували найвищу температуру повітря за останні 75 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швеції зафіксований найбільший температурний рекорд за останні 75 років
У цей день почалося похолодання, на 22 липня температура знизилася до близько 23°C
Фото: google.com
У містечку Молілла на півдні країни температура повітря досягла 37,2°C - найвищого показника за останні 75 років. Останній перед цим подібний показник зафіксували у 1947 році - 38°C.
Втім, у цей день почалося похолодання, на 22 липня температура знизилася до близько 23°C.
Моліллу називають "термературною столицею Швеції" через те, що саме там часто реєструють як спекотні, так і холодні температурні рекорди.
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22 07 2022 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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