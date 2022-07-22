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У Швеції зафіксований найбільший температурний рекорд за останні 75 років

У цей день почалося похолодання, на 22 липня температура знизилася до близько 23°C
У Швеції 21 липня зареєстрували найвищу температуру повітря за останні 75 років.
У Швеції зафіксований найбільший температурний рекорд за останні 75 років Фото: google.com

У містечку Молілла на півдні країни температура повітря досягла 37,2°C - найвищого показника за останні 75 років. Останній перед цим подібний показник зафіксували у 1947 році - 38°C. 

Втім, у цей день почалося похолодання, на 22 липня температура знизилася до близько 23°C. 

Моліллу називають "термературною столицею Швеції" через те, що саме там часто реєструють як спекотні, так і холодні температурні рекорди. 

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22 07 2022 11:57
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