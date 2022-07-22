У Швеції зафіксований найбільший температурний рекорд за останні 75 років

У цей день почалося похолодання, на 22 липня температура знизилася до близько 23°C

У Швеції 21 липня зареєстрували найвищу температуру повітря за останні 75 років.

У містечку Молілла на півдні країни температура повітря досягла 37,2°C - найвищого показника за останні 75 років. Останній перед цим подібний показник зафіксували у 1947 році - 38°C.

Втім, у цей день почалося похолодання, на 22 липня температура знизилася до близько 23°C.

Моліллу називають "термературною столицею Швеції" через те, що саме там часто реєструють як спекотні, так і холодні температурні рекорди.