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У Швеції закликали усіх громадян бути готовими до війни

09 січня 2024, 10:35
У Швеції закликали усіх громадян бути готовими до війни
Фото: Reuters
Міністр цивільної оборони країни закликав шведів надихатися Україною.

Безпечна смуга миру, яка триває у Швеції понад 200 років, не повинна викликати у шведів помилкове відчуття безпеки, заявив міністр цивільної оборони країни Карл-Оскар Болін. Він закликав шведів "рухатися" та готуватися до можливої війни.

Про це повідомляє The Local.

На щорічній конференції з оборони Folk och Försvar Болін заявив, що "усім шведам потрібно діяти зараз, аби підвищити стійкість країни у разі війни". Зокрема, під час свого виступу шведський міністр зазначив, що мир не є "непорушною константою" навіть у Швеції. Він припустив, що загроза війни стала більшою, ніж це було протягом дуже довгого часу.

"Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це офіційно, більш просто і з відвертою ясністю: у Швеції може бути війна", — заявив Болін.

У виданні зазначили, що, швидше за все, міністр не мав на увазі неминучість та гарантованість збройного конфлікту в країні. Скоріше, Болін мав на увазі, що теоретично можливість війни у Швеції існує, хоча вона традиційно мирна країна.

Він закликав посадових осіб забезпечити пункти притулку, розробити надзвичайний план водопостачання та постачання продуктів. Працівників же Болін закликав запитати у свого роботодавця, якою буде їхня роль в організації підготовки до війни на робочому місці, і розглянути, які речі першої потреби їм знадобляться, аби мати змогу продовжувати працювати в складних умовах.

Міністр Болін закликав шведів надихатися Україною, яка зустріла повномасштабне вторгнення росії в лютому 2022 року "всебічним опором". Він заявив, що урядові установи також повинні прискорити темпи.

У виданні ще раз підкреслили, що навряд чи промова Боліна була пов’язана з якоюсь конкретною нещодавньою загрозою проти Швеції. Швидше за все вона стала продовженням серії попереджень від уряду та інших учасників щодо того, що країні необхідно посилити військовий і цивільний захист на фоні агресії рф, яка лише зростає.

Своєю чергою Верховний головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Біден повторив попередження Боліна.

"Ми повинні зрозуміти, наскільки серйозна ця ситуація насправді, і щоб ви, аж до індивідуального рівня, морально підготувалися. Дивіться новини з України та ставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, у мене все на місці? Що я повинен зробити? Чим більше людей подумають про це та підготуються, тим сильнішим буде наше суспільство", – заявив Біден телеканалу TV4.

війнаШвеціявійна в Україніросія окупанти

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