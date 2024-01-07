У Швеції закликали збільшити пряме виробництво боєприпасів для України

Країни Заходу самі зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів.

У парламенті Швеції закликали надати державні гарантії шведській оборонній промисловості, щоб збільшити пряме виробництво боєприпасів для України.

Про це заявила депутат Ріксдага, лідер Соціал-демократичної робітничої партії Магдалена Андерссон, повідомляє Dagens Nyheter.

"Настав час налагодити пряме виробництво боєприпасів для України. Це потребуватиме державних гарантій на початковому етапі", - заявила він.

За словами Андерссон, гарантії мають поширюватися і на закінчення війни.

"Мають бути гарантії, щоб ми могли швидко приступити до роботи. Ми також хочемо, щоб Північний регіон був укріплений, оскільки він ще довго буде важливою геополітичною ареною", - заявила Андерссон.

Вона також підкреслила, що виробництво зброї має бути значно збільшено в усьому ЄС.

Країни Заходу самі зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів.

ЄС обіцяв надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває в конвеєрі", заявила нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили відправити Україні касетні боєприпаси.

"Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки росія порушуватиме Статут ООН і європейський порядок безпеки" – заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем.

Міністр також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться, і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени.