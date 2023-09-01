У Швейцарії бойкотують церемонію вручення Нобелівської премії через рішення запросити росію

Те, що росію запросили на Нобелівську вечірку, викликає бурхливий політичний резонанс.

Запрошення посла росії на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі викликало жорстку критику з боку політиків у Швеції: деякі планують бойкотувати захід.

Про це повідомляє видання Aftonbladet.

Кілька лідерів опозиційних партій скасували свої запрошення, а представники уряду розглядають можливість відмовитися від участі у заході.

Глава Ліберальної партії Карл Йохан Георг Персон заявив, що "не збирається сидіти і піднімати тост за російського посла, поки триває огидна і кривава агресивна війна путіна в Україні".

Лідер Партії центру Мухаррем Демірок сказав, що не буде присутній на Нобелівській церемонії, якщо там буде посол росії.

"Я з нетерпінням чекав можливості бути присутнім на церемонії і на Нобелівській вечірці. Але поки росія перебуває у стані війни з Україною, я не можу бути присутнім на одній вечірці з їхнім послом. Я радий відсвяткувати дослідження і прогрес, але не за будь-яких обставин", – написав він у Twitter.

Лідерка Шведської лівої партії Нуші Дадгостар заявила, що не буде брати участь у нобелівських урочистостях з представником російського режиму, "поки над Україною падають бомби".

Експрем’єрка та лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон повідомила, що не отримала запрошення на церемонію, але, за її словами, Нобелівський фонд повинен "серйозно подумати про те, що означає запросити на церемонію нагородження представника режиму, який веде огидну і незаконну війну в Україні, а також погрожує Швеції".

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що рішення запросити росію засмутило багатьох людей як у Швеції, так і в Україні.

На запитання, чи буде прем'єр-міністр присутній на Нобелівській вечері, Крістерссон попросив дозволу повернутися до цього питання згодом.

Представники королівської родини Швеції повідомили, що монарша сім’я отримала інформацію про рішення Нобелівського фонду, але поки що не дає жодних коментарів.

Міністр закордонних справ Тобіас Біллстрьом вважає, що рішення Нобелівського фонду "вирізняється з-поміж інших". "Саме Нобелівський фонд запрошує і вирішує, хто може прийти на вечірку. Я ще не отримав запрошення на неї", – сказав він в TT.

Фундація Нобеля повідомила, що росію та білорусь знову запросили на бенкет з приводу вручення Нобелівської премії. У Нобелівському фонді заявили, що прагнуть залучити навіть тих, хто не поділяє цінностей Нобелівської премії.

У МЗС України виступили проти запрошення послів росії та білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.

Відповідну заяву у Facebook оприлюднив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Доводити цінності гуманізму до росії та Білорусі — сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату", — зазначив Ніколенко.

Він додав, що, найімовірніше, того дня, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі у Стокгольмському залі, російська армія чинитиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах.

За таких умов, за словами Ніколенка, рішення фундації повернутися до business as usual посилить відчуття безкарності у кремлі.