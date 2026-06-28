У Швейцарії через аномальну спеку льодовики тануть рекордними темпами

Темпи танення настільки високі, що один із льодовиків втратив метр льоду лише за десять днів.

Швейцарія переживає один із найгірших сезонів для своїх льодовиків. Науковці кажуть, що танення випереджає звичний графік майже на три місяці.

За словами керівника Швейцарської служби моніторингу льодовиків (GLAMOS) Матіаса Гусса, до понеділка на льодовиках повністю розтане весь сніг, який випав узимку. Науковці називають цей момент "днем втрати льодовиків". Це дата, коли льодовики повністю втрачають сніг, накопичений за зиму, і надалі тане вже багаторічний лід. За весь час спостережень із 2000 року такий день лише один раз настав раніше – у 2022 році. Цього року він стане другим найранішим за всю історію спостережень.