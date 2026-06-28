Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Швейцарії через аномальну спеку льодовики тануть рекордними темпами

28 червня 2026, 13:47
У Швейцарії через аномальну спеку льодовики тануть рекордними темпами
Фото: AP
Темпи танення настільки високі, що один із льодовиків втратив метр льоду лише за десять днів.
Швейцарія переживає один із найгірших сезонів для своїх льодовиків. Науковці кажуть, що танення випереджає звичний графік майже на три місяці.
 
Про це повідомляє AFP.
 
За словами керівника Швейцарської служби моніторингу льодовиків (GLAMOS) Матіаса Гусса, до понеділка на льодовиках повністю розтане весь сніг, який випав узимку. Науковці називають цей момент "днем втрати льодовиків". Це дата, коли льодовики повністю втрачають сніг, накопичений за зиму, і надалі тане вже багаторічний лід. За весь час спостережень із 2000 року такий день лише один раз настав раніше – у 2022 році. Цього року він стане другим найранішим за всю історію спостережень.
 
"Ми спостерігаємо просто колосальну абляцію, високі темпи танення льоду та снігу по всій території Альп. Ми на три місяці випереджаємо нормальний графік", – заявив Гусс.  
 
За його словами, лише за останні десять днів на льодовику Рона розтанув майже метр льоду. Водночас головна проблема полягає не в окремих спекотних днях, а в тому, що високі температури тримаються дедалі довше. Чим більше таких днів, тим швидше скорочуються льодовики.
 
Ситуацію погіршили також невелика кількість снігу взимку та пил із пустелі Сахара, який навесні осів на поверхні льоду. Через це льодовики сильніше поглинають сонячне тепло й тануть ще швидше.Попередні оцінки свідчать, що й цього року Швейцарія зазнає значних втрат льоду. Остаточні результати науковці підбиватимуть восени.
 
Особливе занепокоєння викликає те, що альпійські льодовики є важливим джерелом води для двох найбільших європейських річок – Рейну та Рони. За даними GLAMOS, лише з 2000 до 2024 року об'єм швейцарських льодовиків скоротився на 38%. За останні пів століття країна втратила близько 1200 льодовиків, а нині їх залишилося приблизно 1300. Гусс попередив, що якщо потепління триватиме такими ж темпами, до кінця століття від більшості льодовиків Швейцарії можуть залишитися лише невеликі ділянки льоду.

 

Швейцаріявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Технології
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Переклад iPress – 26 червня 2026, 12:33
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Політика
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Переклад iPress – 26 червня 2026, 08:41
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Технології
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 25 червня 2026, 14:55
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Cуспільство
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2026, 12:55
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 червня 2026, 08:33
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 червня 2026, 15:37
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється