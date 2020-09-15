У Швейцарії може утворитися один з найбільших банків Європи
Про це повідомило видання Inside Paradeplatz, передає The Bell, зазначає Економічна правда.
Головний ініціатор проєкту злиття - голова ради директорів UBS Аксель Вебер, який розраховує очолити раду директорів об'єднаного банку, в той час як CEO буде вихідцем з Credit Suisse. За словами одного з джерел видання, Вебер за допомогою цієї угоди хоче "спорудити собі пам'ятник".
Вебер працює над проєктом разом зі своїм колегою з Credit Suisse Урсом Ронером. Голова UBS вже обговорив ідею злиття банків з міністром фінансів Швейцарії Улі Маурером. За даними джерел видання, угода може бути досягнута до початку наступного року, а до кінця 2021 року об'єднаний холдинг вже повинен почати функціонувати.
Джерело видання в консалтинговій компанії Mckinsey запевнило, що об'єднаний банк "затьмарить все, що існувало в європейському фінансовому центрі", а новий банк стане провідним фінансовим гігантом в континентальній Європі і складе конкуренцію англо-азіатському HSBC і американським банкам.
Видання зазначає, що банківський сектор Європи примушують до консолідації пандемія коронавірусу і світова криза. Іспанські CaixaBank SA і Bankia SA вже заявили в цьому місяці, що вони вивчають можливість злиття, щоб сформувати найбільший банк в країні.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив у середу, що його уряд 3 вересня представить план відновлення економіки на 100 мільярдів євро.
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