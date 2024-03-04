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У Швейцарії на референдумі підтримали 13-ту пенсію

04 березня 2024, 11:11
У Швейцарії на референдумі підтримали 13-ту пенсію
Фото: AP
Під час референдуму майже 60% виборців підтримали ініціативу профспілок щодо додаткових виплат пенсіонерам.

Про це йдеться на урядовому сайті

За результатами референдуму швейцарці проголосували за 13-ту додаткову пенсію. 

Ініціаторами референдуму виступили профспілки, які аргументували необхідність збільшення пенсійних виплат постійним зростанням вартості життя у Швейцарії.

Заклик профспілок установити додаткову виплату підтримали майже 60% виборців.

Федерація профспілок країни заявила, що результати голосування чітко показують, що уряд, більшість парламенту і роботодавці занадто довго ігнорували пенсійну проблему.

Голосування за підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років не знайшло підтримки виборців.

Середня пенсія у Швейцарії складає $2780, але країна вважається однією з найдорожчих у світі.

Референдуми у Швейцарії проводяться кожні кілька місяців на національному, регіональному та місцевому рівнях. Будь-яка ідея від громадськості може бути виставлена на всенародне голосування, якщо вона набере 100 тисяч підписів у країні з населенням у 8,6 мільйона людей.

 
Швейцаріяреферендум13 пенсія

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