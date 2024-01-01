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У Швейцарії офіційно змінився президент

01 січня 2024, 14:25
У Швейцарії офіційно змінився президент
Фото: newsru.com
Новою президенткою стала 61-річна Віола Амгерд.

Очільниця Департаменту оборони, захисту населення та спорту Швейцарії, 61-річна Віола Амгерд з 1 січня 2024 року на рік стає швейцарською президенткою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Амгерд, яка стала першою жінкою на чолі міністерства оборони Швейцарії, змінює на посаді президента Алена Берсе, який обіймав її протягом 2023 року.

На відміну від більшості країн, президент Швейцарії не має реальних повноважень – їх здійснює від імені всієї країни колективний орган, Федеральна рада. Кожен із її семи членів стає президентом на рік на ротаційній основі.

Членів Федеральної ради Швейцарії та президента обирають на закритому засіданні обох палат парламенту, але фактично це лише процедурний крок, позаяк до цього вже відомо, хто обійме яку посаду.

Окрім формального представництва Швейцарії за кордоном, президент головує на засіданнях Федеральної ради та виступає посередником у разі суперечок.

В екстрених ситуаціях – наприклад, якщо Федеральна рада з певних причин не може провести засідання – президент Швейцарії може ухвалювати одноосібні рішення чи віддати наказ про екстрені заходи.

Швейцарські ЗМІ звертають увагу на те, що Віола Амхерд є другою поспіль франкомовною президенткою Швейцарії й четвертою, що походить не з німецькомовного кантону.

Швейцаріяпрезидентвійна в Україніросія окупанти

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