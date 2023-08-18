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У Швейцарії пропонують збільшити видатки на армію

18 серпня 2023, 15:07
У Швейцарії пропонують збільшити видатки на армію
Центральна вулиця Аарау та міська Ратуша. Фото: myswitzerland.com
Причина - погіршення безпекової ситуації в Європі, викликаного війною рф проти України.

У Швейцарії  пропонують до 2030 року збільшити витрати на армію до 50 мільярдів франків (57 мільярдів доларів).

Про це заявив командувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі, якого цитує Bloomberg.

"Швейцарія переорієнтовує свою армію на національну оборону", – сказав він.

Швейцарська армія планує нові інвестиції в розмірі 13 мільярдів франків у комунікації, сухопутні війська і кіберзахист. Разом з регулярним технічним обслуговуванням та іншими витратами видатки зростуть до 50 мільярдів франків до початку 2030-х років.

Зокрема, як зазначив Зюсслі, кількість боєприпасів, яку Швейцарія зараз купує на рік, покриває навчання курсантів, але її не вистачить для захисту країни в разі нападу.

Водночас він підкреслив, що ця цифра є лише пропозицією, і остаточне рішення залишається за законодавцями.

Швейцаріяарміявидаткивійна в Україніросія окупанти

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