У Швейцарії російського дипломата підозрюють у шпигунстві

Зокрема, місцева прокуратура вважає, що дипломат незаконно закуповував зброю.

Офіс генерального прокурора Швейцарії розслідує справу російського дипломата та двох інших осіб, яких підозрюють, зокрема, у шпигунстві.

Про це повідомляє SwissInfo із посиланням на агентство Keystone-SDA.

Генеральна прокуратура разом із Федеральним управлінням поліції провели обшуки у кількох кантонах. Чоловіки, як стверджується, порушили закон про військові матеріали, закон про ембарго та Закон про контроль над товарами.

Прокуратура звернулася до МЗС із проханням позбавити одного із трьох обвинувачених дипломатичного імунітету. Цей імунітет був втрачений, коли особа остаточно залишила країну.

Раніше видання Tages-Anzeiger повідомляло, що Федеральна розвідувальна служба стежила за російським представником, дислокованим у Берні. Зазначалося, що акредитований дипломат був шпигуном, який мав на меті придбання зброї та інших потенційно небезпечних матеріалів.

За даними швейцарського МЗС, цю справу розглядали стримано – замість того, щоб викликати російського посла у Берні, справа розглядалася по інших каналах.