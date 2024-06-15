У Швейцарії стартує Саміт миру: шанс для України захистити принципи Статуту ООН

Саміт ризикує показати межі української дипломатії, але це також шанс для України нагадати світові, що вона захищає принципи Статуту ООН.

Світові лідери в суботу, 15 червня, зберуться у Швейцарії на Саміт миру, покликаний сприяти припиненню війни рф проти України. Однак відсутність потужних союзників Москви, таких як Китай, послабить потенційний вплив заходу.

Про це пише Reuters.

Швейцарія, яка взяла на себе організацію саміту, хоче прокласти шлях для майбутнього мирного процесу, який також включатиме росію. Але геополітичні розбіжності щодо вторгнення рф заважають цьому. Український президент Володимир Зеленський навіть звинуватив Китай у допомозі москві зірвати Саміт. Пекін, звісно, такі звинувачення заперечує. Китай спочатку заявляв, що розгляне можливість участі в заході, але зрештою відмовився, оскільки росії там не буде. Без Пекіна надії на ізоляцію москви розвіялися. Війна в Секторі Газі між Ізраїлем і Хамас також відвернула увагу від України.

"Зрозуміло, що на цей момент, з геополітичної точки зору, для Китаю особливі відносини з росією мають пріоритет над будь-якими іншими міркуваннями", - вважає колишній посол Швейцарії в Китаї Бернардіно Регаццоні.

Саміт миру триватиме два дні з 15 по 16 червня на курорті Бюргеншток. Згідно з оприлюдненим Швейцарією списком, участь візьмуть представники 92 країн, з яких 57 будуть представлені на рівні лідерів. 29 держав будуть представляти міністри, а шість країн – посли. Загалом в ООН 193 держави. Україна та Швейцарія запросили для участі у Саміті миру лідерів 160 країн.

Серед очікуваних учасників - віце-президент США Камала Гарріс, лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії. Очікується, що до них також приєднаються представники Індії, Туреччини й Угорщини, які підтримують більш дружні відносини з росією.

Переговори будуть зосереджені на ширших проблемах, викликаних війною, таких як продовольча, ядерна безпека та свобода судноплавства, а в проекті підсумкової декларації Росія буде визнана агресором.

"Саміт ризикує показати межі української дипломатії. Тим не менш, це також шанс для України нагадати світові, що вона захищає принципи Статуту ООН", - каже директор Міжнародної кризової групи Річард Гоуен.

москва вже назвала ідею Саміту без її участі "безперспективною". Перед Самітом, у п'ятницю, 14 червня, російський диктатор владімір путін заявив, що рф припинить війну лише в тому випадку, якщо Київ погодиться відмовитися від своїх амбіцій щодо членства в НАТО і “здасть” чотири області, на які претендує москва. Західні демократії розкритикували вимоги глави кремля, Україна також їх відкинула як рівнозначні капітуляції. Умови путіна, на думку деяких аналітиків, ймовірно, відображають посилення впевненості москви в тому, що її армія має перевагу у війні.