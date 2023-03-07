У Швейцарії відхилили пропозицію щодо реекспорту зброї в Україну
Верхня палата парламенту Швейцарії (Ради кантонів) відхилила клопотання дозволити реекспорт зброї швейцарського виробництва для України.
Про це сказано на сайті парламенту.
Представник лібералів Тьєррі Буркарт висунув пропозицію, згідно з якою передбачалося скасування заборони реекспорту військового обладнання до країн, які "віддані швейцарським цінностям і мають режим експортного контролю, який можна порівняти зі швейцарським".
Він додав, що Німеччина, Іспанія та Данія зверталися до Швейцарії за дозволом на реекспорт та отримали негативну відповідь. "Західні країни-партнери роздратовані такою позицією", - додав парламентарій.
Більшість членів Комісії з питань безпеки Ради кантонів рекомендували проголосувати проти пропозиції Буркарта з декількох причин. По-перше, деякі члени Ради кантонів бачать загрозу в питанні зняття заборони на реекспорт, бо це може загрожувати репутації Швейцарії як нейтральної держави-посередника. По-друге, там вважають, що краще приймати необхідні поправки до законодавства через парламентську ініціативу. Тож за пропозицію дозволити реекспорт озброєння проголосували 18 парламентарів, проти - 23 і ще двоє утрималися.