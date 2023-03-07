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ПОЛІТИКА

У Швейцарії відхилили пропозицію щодо реекспорту зброї в Україну

07 березня 2023, 09:24
У Швейцарії відхилили пропозицію щодо реекспорту зброї в Україну
Фото: AP
Німеччина, Іспанія та Данія зверталися до Швейцарії з запитом на реекспорт військової техніки та отримали відмову.

Верхня палата парламенту Швейцарії (Ради кантонів) відхилила клопотання дозволити реекспорт зброї швейцарського виробництва для України.

Про це сказано на сайті парламенту. 

Представник лібералів Тьєррі Буркарт висунув пропозицію, згідно з якою передбачалося скасування заборони реекспорту військового обладнання до країн, які "віддані швейцарським цінностям і мають режим експортного контролю, який можна порівняти зі швейцарським". 

Він додав, що Німеччина, Іспанія та Данія зверталися до Швейцарії за дозволом на реекспорт та отримали негативну відповідь. "Західні країни-партнери роздратовані такою позицією", - додав парламентарій.

Більшість членів Комісії з питань безпеки Ради кантонів рекомендували проголосувати проти пропозиції Буркарта з декількох причин. По-перше, деякі члени Ради кантонів бачать загрозу в питанні зняття заборони на реекспорт, бо це може загрожувати репутації Швейцарії як нейтральної держави-посередника. По-друге, там вважають, що краще приймати необхідні поправки до законодавства через парламентську ініціативу. Тож за пропозицію дозволити реекспорт озброєння проголосували 18 парламентарів, проти - 23 і ще двоє утрималися.

війнаШвейцаріяреекспорт зброї

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