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У Швейцарії зійшов з рейок пасажирський потяг з Німеччини

За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав
У Швейцарії зійшов із рейок швидкісний потяг, який прямував із Німеччини.
У Швейцарії зійшов з рейок пасажирський потяг з Німеччини Фото: з відкритих джерел

Аварія сталася у неділю о 20:50 неподалік вокзалу швейцарського міста Базель. Потяг прямував з Берліна до швейцарського міста Інтерлакен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Швейцарської залізниці.

З рейок зійшов перший вагон потяга, причини аварії поки невідомі. Рух потягів був призупинений на три години.

У момент аварії в потязі перебували 240 пасажирів, вони були евакуйовані. За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на залізничному мосту в Данії сталася аварія за участю пасажирського поїзда. Жертвами аварії стали шість осіб.

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18 02 2019 10:35
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