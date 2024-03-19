У швейцарському саміті миру візьмуть участь близько 100 країн

Які саме – поки не називають.

В інавгураційному саміті щодо української формули миру в Швейцарії зголосилися взяти участь понад 100 країн.



Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу в Люксембурзі, пише LB.

Дати заходу він не озвучив.

"Ми хотіли би, щоби всі країни світу брали участь у форумі миру. Я впевнений, що Люксембург зробить значний внесок у цей важливий форум, який наблизить нас до справедливого миру і глобальної безпеки", – сказав він.

Нагадаємо, що голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.

"На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.

Українська формула миру включає 10 пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.