У січні росія випустила проти України 6 тисяч дронів та 158 ракет – Зеленський

Президент зазначив, що практично вся зброя була використана проти енергетики, залізниці, інфраструктури.

За січень росія випустила по Україні понад 6 тисяч ударних дронів, близько 5 500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що практично вся зброя була використана проти енергетики, залізниці, інфраструктури та "всього, що підтримує нормальність життя".

За минулий тиждень, з 26 січня по 1 лютого, росія застосувала більш ніж 980 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети.