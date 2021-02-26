У Skyup кажуть, що авіакомпанії Коломойського монополізують рейси на Стамбул
Про це генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов розповів у своїй колонці для ЕП.
За його словами, з 2018 року за напрямком "Київ – Стамбул" кожна сторона може виконувати 24 рейси на тиждень. В Україні Авіаційна служба 21 частоту надала МАУ, три – Windrose ("Роза вітрів").
Проте згодом з’ясувалося, що Windrose не виконує рейси до Стамбула, "тож відповідно до авіаційного законодавства їх передали "Atlasjet Україна". У 2020 році авіакомпанія з ринку пішла, а ДАСУ за заявкою Skyup закріпила частоти за нею.
Через рік після втрати частот, пише Сєроухов, компанія "Роза вітрів" вирішила звернутися до Окружного адмінсуду Києва, аби їх повернути
"Важливий нюанс: МАУ з 21 рейсу використовує лише десять (з 29 березня 2021 року планує збільшити до 14-ти), але забрати частоти вирішили саме у SkyUp, яка здійснює всі три доступні перельоти за цим маршрутом", - пояснює гендиректор SkyUp.
"Розу вітрів" тривалий час пов’язують з групою Приват олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Серед засновників, повідомляє Youcontrol, вказані ТОВ "Райдел" та офшорна кіпрська компанія олігарха БРЕГЕНЗЕР ЛІМІТЕД. Водночас, 100% ТОВ "Райдел" належить цій же офшорній компанії.
"Таким чином, мета позову – повернення до монополії, яка існувала на цьому напрямку", - підсумовує Сєроухов.
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