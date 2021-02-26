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У Skyup кажуть, що авіакомпанії Коломойського монополізують рейси на Стамбул

Пов’язана з Коломойським авіакомпанія Windrose (Роза Вітрів) через суд намагається забрати у Skyup 3 з 24 дозволених частот за напрямком Київ-Стамбул, ще 21 належить іншій підконтрольній олігарху компанії - МАУ.
У Skyup кажуть, що авіакомпанії Коломойського монополізують рейси на Стамбул Фото: skyup.aero

Про це генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов розповів у своїй колонці для ЕП.

За його словами, з 2018 року за напрямком "Київ – Стамбул" кожна сторона може виконувати 24 рейси на тиждень. В Україні Авіаційна служба 21 частоту надала МАУ, три – Windrose ("Роза вітрів").

Проте згодом з’ясувалося, що Windrose не виконує рейси до Стамбула, "тож відповідно до авіаційного законодавства їх передали "Atlasjet Україна". У 2020 році авіакомпанія з ринку пішла, а ДАСУ за заявкою Skyup закріпила частоти за нею.

Через рік після втрати частот, пише Сєроухов, компанія "Роза вітрів" вирішила звернутися до Окружного адмінсуду Києва, аби їх повернути

"Важливий нюанс: МАУ з 21 рейсу використовує лише десять (з 29 березня 2021 року планує збільшити до 14-ти), але забрати частоти вирішили саме у SkyUp, яка здійснює всі три доступні перельоти за цим маршрутом", - пояснює гендиректор SkyUp.

"Розу вітрів" тривалий час пов’язують з групою Приват олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Серед засновників, повідомляє Youcontrol, вказані ТОВ "Райдел" та офшорна кіпрська компанія олігарха БРЕГЕНЗЕР ЛІМІТЕД. Водночас, 100% ТОВ "Райдел" належить цій же офшорній компанії.

"Таким чином, мета позову – повернення до монополії, яка існувала на цьому напрямку", - підсумовує Сєроухов.

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26 02 2021 16:16
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