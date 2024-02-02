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У Словаччині пройшли масштабні мітинги проти уряду Фіцо

02 лютого 2024, 17:53
У Словаччині пройшли масштабні мітинги проти уряду Фіцо
Фото: news.yahoo.com
Протести також відбулися в інших країнах, де проживають словаки, зокрема у Чехії, Польщі, Франції, Норвегії, Ірландії, Бельгії та Люксембурзі.

У понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо. У Братиславі акція стала найбільшою, зібравши 30 тисяч учасників.

Про це повідомляє Dennik.

Акція стала сьомим загальнонаціональним протестом, а для Братислави – найбільшою з усіх попередніх. Протести були організовані на заклик опозиційних політсил, також доєдналися громадські організації.

Демонстрації пройшли у 32 містах у Словаччині та восьми місцях за кордоном.

Акцію протесту у Братиславі за участю 30 тисяч людей вже назвали рекордом від початку протестів. На мітингу виступали у тому числі батьки вбитого журналіста-розслідувача Яна Куцяка, смерть якого шість років тому  призвела до масових протестів і відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра.

Протестувальники вимагають відмовитися від суперечливих змін до кримінального кодексу, а опозиційні політики критикують керівну коаліцію за ігнорування дебатів і їхніх конституційних прав.

 

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