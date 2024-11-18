У Словаччині відбувся масовий мітинг проти політики Фіцо

Тисячі протестувальників зібралися у Братиславі.

Тисячі протестувальників зібралися в столиці Словаччини в неділю, на 35-ту річницю Оксамитової революції, яка поклала кінець десятиліттям комуністичного правління в Чехословаччині, щоб виступити проти політики популістського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Аssociated Рress.

Протест об’єднав опозицію, включно з ліберальною "Прогресивною Словаччиною", пробізнесовою "Свободою та Солідарністю" та консервативними християнськими демократами, які всі заявили, що Фіцо є загрозою для демократії.

Один із словацьких лідерів 1989 року, політичний ветеран Франтішек Міклошко заявив у промові перед натовпом, що "уряд забирає свободу та демократію".

"Словаччина є і буде частиною західної цивілізації. Ми не хочемо, щоб нас хтось рухав у бік москви", – сказав він.

А лідер "Свободи та солідарності" Браніслав Грелінг заявив, що Фіцо веде країну "до авторитарного режиму, як у росії та комуністичному Китаї".

Ще один опозиціонер, Міхал Шимечка, який є очільником найпоплярнішої "Прогресивної Словаччини", заявив, що опозиція зробить усе можливе для захисту свободи та демократії.