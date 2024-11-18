У Словаччині відбувся масовий мітинг проти політики Фіцо
Тисячі протестувальників зібралися в столиці Словаччини в неділю, на 35-ту річницю Оксамитової революції, яка поклала кінець десятиліттям комуністичного правління в Чехословаччині, щоб виступити проти політики популістського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.
Про це повідомляє Аssociated Рress.
Протест об’єднав опозицію, включно з ліберальною "Прогресивною Словаччиною", пробізнесовою "Свободою та Солідарністю" та консервативними християнськими демократами, які всі заявили, що Фіцо є загрозою для демократії.
Один із словацьких лідерів 1989 року, політичний ветеран Франтішек Міклошко заявив у промові перед натовпом, що "уряд забирає свободу та демократію".