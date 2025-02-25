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У Словаччині вибухнула гаубиця Zuzana 2, вироблена для України

25 лютого 2025, 16:51
У Словаччині вибухнула гаубиця Zuzana 2, вироблена для України
Внаслідок вибуху постраждали двоє людей

Під час випробувальних стрільб у Військово-технічному та випробувальному інституті на полігоні Загір’я у Словаччині стався вибух.

Про це повідомляє Dennik N.

Внаслідок вибуху, що стався під час випробувальних стрільб гаубиці, постраждали двоє людей.
 
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк назвав ймовірними причинами інциденту несправність порохових зарядів, боєприпасів чи самої системи озброєння. Також він заявив, що не виключає й іноземне втручання, однак воно є малоймовірним.
 
Тим часом видання Noviny з посиланням на власні джерела пише, що вибух стався на одній із нових гаубиць самохідної артилерійської установки Zuzana 2 (у червні 2022 року такі САУ замовила у Словаччини Україна ).
 
СловаччинаZuzana 2війна в Україніросія окупанти

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