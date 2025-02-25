У своєму зверненні голова Словацької національної партії Данко згадав про угоду щодо українських корисних копалин, яку готують між Україною і США.

Заступник голови Національної ради Словаччини та лідер Словацької національної партії Андрей Данко вважає, що Україна повинна повернути допомогу, надану попереднім урядом країни. Ця сума буцімто сягає 3,5 мільярда євро.

Про це він говорив у відео з назвою "Чи повернуть українці наші гроші?".

"Як Зеленський поверне ті 3,5 млрд євро, які ми туди направили?" — заявив Данко.

У своєму ролику він говорив про угоду щодо корисних копалин між Україною і США, якою Вашингтон хоче повернути гроші, які попередня адміністрація виділяла на допомогу.

Він додав, що якщо німці, французи й американці проситимуть повернути кошти, то Словаччина "не може мовчати".

"Через 3 роки після подій в Україні я можу сказати, що в людей починають розплющуватися очі. Треба сказати, що, як ми завжди говорили, росіяни залишаться на тих позиціях, на яких вони перебувають. Україна скористалася цим конфліктом, щоб отримати грошову допомогу, яку вони часто розкрадали", — стверджує Данко.

Протягом усього відео політик не згадував, що росія здійснила вторгнення на українську територію, називаючи війну "конфліктом" або "подіями в Україні".