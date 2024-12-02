У Словаччині зафіксовано можливу підготовку до терористичної атаки на нафтопровід "Дружба"

За даними ЗМІ, угорські спецслужби не були здивовані словацькою заявою про диверсію.

У Словаччині були зафіксовані дії, які вказують на можливу підготовку до здійснення терористичної атаки на об'єкти критичної інфраструктури країни. Це може бути нафтопровід "Дружба".

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

Як пише видання, про можливу диверсію заявив міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Сутай Есток. На його думку, диверсія може бути не тільки в Словаччині, але й в Угорщині.

Було зафіксовано діяльність організованої групи, яка може проводити польові дослідження поблизу нафтопроводу "Дружба".

За даними ЗМІ, угорські спецслужби не були здивовані словацькою заявою про диверсію. Навпаки, там сприйняли словацьку заяву серйозно, і на основі наявних даних Антитерористичний центр у співпраці з національними службами безпеки вивчає, проти кого, коли і де можуть бути застосовані превентивні заходи.

"У випадку терористичної атаки є спільний інтерес, і це дійсно переважає все, навіть політичні розбіжності, не тільки в Європі, але й у всьому світі", - зазначив голова комітету з питань національної безпеки парламенту Угорщини Золтан Сас.

Нафтопровід "Дружба" відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної безпеки Європи завдяки своєму масштабу і здатності транспортувати значні обсяги російської нафти до європейських країн. Він є головним постачальником нафти для таких держав, як Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща та Німеччина.