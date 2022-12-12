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ПОЛІТИКА

У Словаччині запрацювала німецька майстерня з ремонту військової техніки для ЗСУ

12 грудня 2022, 10:46
У Словаччині запрацювала німецька майстерня з ремонту військової техніки для ЗСУ
Фото: facebook.com/yuri.biriukov
На кордоні з Україною в Словаччині розпочав роботу німецький ремонтний центр військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти росії

На кордоні з Україною в Словаччині розпочав роботу німецький ремонтний центр військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти росії. За потреби тут ремонтуватимуть німецькі САУ PzH 2000, передає DW.

Центр розташований під містом Міхаловце і створений згідно з міжурядовою угодою Німеччини та Словаччини. Організацією ремонтних робіт займеться німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann.

"Для нас це дуже важливий внесок у підтримку українських військ. Тим самим ми можемо сприяти тому, що передані нами та успішно застосовувані озброєння будуть у робочому стані якомога довше. До того ж це приклад плідної співпраці між Німеччиною та Словаччиною", - зазначив німецький бригадний генерал Крістіан Фройдінґ у коментарі агентству dpa.

Досі Німеччина поставила в Україну 14 САУ Pz 2000, п'ять реактивних систем залпового вогню Mars II та 30 зенітно-гарматних установок Gepard. Очікується поставка ще семи зенітних комплесів Gepard.Крім того, Берлін передав Києву 50 бронетранспортерів Dingo.

На першому етапі ремонтні роботи будуть зосереджені саме на цій військовій техніці, хоча з Німеччини до України було передано також озброєння інших виробників. Крім того, САУ Pz 2000 Україні постачали також Нідерланди. Дотепер ремонтні роботи щодо цих САУ проводили в Литві.


НімеччинаСловаччинавійськова технікавійна в Україні

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