У Словаччині затримали українського контрабандиста, який перелетів кордон на мотопаратрайку

"У районі Собранце, за декілька кілометрів від українсько-словацького кордону, вони виявили мотопаратрайк, облаштований для незаконного переміщення контрабандних товарів"

У районі українсько-словацького кордону 30 серпня затримали українського контрабандиста, який перетнув кордон на мотопаратрайку.

Громадянин України на малому літальному апараті перелетів кордон та приземлився в районі словацького Собранце, де його і виявили українські та словацькі прикордонники, повідомили у Державній прикордонній службі України.

"У районі Собранце, за декілька кілометрів від українсько-словацького кордону, вони виявили мотопаратрайк, облаштований для незаконного переміщення контрабандних товарів. Керував літальним апаратом громадянин України, який і був затриманий", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться перевірочні заходи та слідчі дії щодо затриманого і вчиненого ним правопорушення.

Нагадаємо, що Гончарук розповів, як треба боротися з контрабандою.