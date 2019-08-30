CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ районі українсько-словацького кордону 30 серпня затримали українського контрабандиста, який перетнув кордон на мотопаратрайку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Словаччині затримали українського контрабандиста, який перелетів кордон на мотопаратрайку
"У районі Собранце, за декілька кілометрів від українсько-словацького кордону, вони виявили мотопаратрайк, облаштований для незаконного переміщення контрабандних товарів"
Фото: dpsu.gov.ua
Громадянин України на малому літальному апараті перелетів кордон та приземлився в районі словацького Собранце, де його і виявили українські та словацькі прикордонники, повідомили у Державній прикордонній службі України.
"У районі Собранце, за декілька кілометрів від українсько-словацького кордону, вони виявили мотопаратрайк, облаштований для незаконного переміщення контрабандних товарів. Керував літальним апаратом громадянин України, який і був затриманий", - йдеться у повідомленні.
Наразі проводяться перевірочні заходи та слідчі дії щодо затриманого і вчиненого ним правопорушення.
Нагадаємо, що Гончарук розповів, як треба боротися з контрабандою.
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