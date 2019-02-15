У Словенії депутат склав мандат після крадіжки сендвіча
Депутат з правлячої партії "Список Мар'яна Шареця" пояснив, що в супермаркеті його ігнорували, тому він вирішив випробувати систему безпеки і пішов, не заплативши, повідомляє BBC.
Крадіжку не помітили попри наявність великої кількість камер спостереження, хоча депутат, за його словами, пізніше повернувся, щоб заплатити за бутерброд.
Свої дії Крайчич назвав невдалим соціальним експериментом і перепросив.
Про свій "експеримент" депутат розповів колегам на засіданні комітету сільського господарства. Колеги посміялися з історії, однак у четвер голова фракції "Список Мар'яна Шареця" Бран Голубович засудив дії Крайчича як неприйнятні.
"Він взяв на себе відповідальність за це і подав у відставку за власним бажанням і у відповідності до етичних стандартів "Списку Мар’яна Шареця", - сказав Голубович.
Нагадаємо, що суд Словенії засудив екс-прем'єра країни, лідера правої "Демократичної партії" (SDS) Янеза Яншу до трьох місяців умовного позбавлення волі за образу двох журналісток.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- ФОТО Оприлюднено паспорти 57 найманців ПВК Вагнера, яких американці ліквідували у Сирії, - ФОТО
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО