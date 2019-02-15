У Словенії депутат склав мандат після крадіжки сендвіча

Депутат парламенту Словенії Дарій Крайчич подав у відставку після крадіжки сендвіча з одного з магазинів у Любляні.

Депутат з правлячої партії "Список Мар'яна Шареця" пояснив, що в супермаркеті його ігнорували, тому він вирішив випробувати систему безпеки і пішов, не заплативши, повідомляє BBC.

Крадіжку не помітили попри наявність великої кількість камер спостереження, хоча депутат, за його словами, пізніше повернувся, щоб заплатити за бутерброд.

Свої дії Крайчич назвав невдалим соціальним експериментом і перепросив.

Про свій "експеримент" депутат розповів колегам на засіданні комітету сільського господарства. Колеги посміялися з історії, однак у четвер голова фракції "Список Мар'яна Шареця" Бран Голубович засудив дії Крайчича як неприйнятні.

"Він взяв на себе відповідальність за це і подав у відставку за власним бажанням і у відповідності до етичних стандартів "Списку Мар’яна Шареця", - сказав Голубович.

Нагадаємо, що суд Словенії засудив екс-прем'єра країни, лідера правої "Демократичної партії" (SDS) Янеза Яншу до трьох місяців умовного позбавлення волі за образу двох журналісток.