У Словенії перша жінка на посаді президента приступила до виконання обов'язків

Словенська президентка оголосила, що в межах свого першого закордонного візиту здійснить турне країнами Західної Європи

Наташа Пірц Мусар, яка була обрана президентом Словенії у другому турі виборів 13 листопада, напередодні склала присягу на урочистому засіданні Народних зборів (парламенту) і офіційно сьогодні приступиає до виконання обов’язків, повідомляє RTV SLO.

У своїй першій президентській промові Пірц Мусар пообіцяла відстоювати верховенство права, права людини й незалежність гілок влади, а також працювати для зміцнення "Європи, що складається з демократичних та інклюзивних суспільств".

Також словенська президентка оголосила, що в межах свого першого закордонного візиту здійснить турне країнами Західної Європи.

Борут Пахор, якого Наташа Пірц Мусар замінить на посаді в п’ятницю, заявив, що задоволений виконаною зі свого боку роботою, та побажав наступниці успіхів у роботі.