Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У Словенії перша жінка на посаді президента приступила до виконання обов'язків

23 грудня 2022, 09:27
У Словенії перша жінка на посаді президента приступила до виконання обов'язків
Словенія
Словенська президентка оголосила, що в межах свого першого закордонного візиту здійснить турне країнами Західної Європи

Наташа Пірц Мусар, яка була обрана президентом Словенії у другому турі виборів 13 листопада, напередодні склала присягу на урочистому засіданні Народних зборів (парламенту) і офіційно сьогодні приступиає до виконання обов’язків, повідомляє RTV SLO.

У своїй першій президентській промові Пірц Мусар пообіцяла відстоювати верховенство права, права людини й незалежність гілок влади, а також працювати для зміцнення "Європи, що складається з демократичних та інклюзивних суспільств".

Також словенська президентка оголосила, що в межах свого першого закордонного візиту здійснить турне країнами Західної Європи.

Борут Пахор, якого Наташа Пірц Мусар замінить на посаді в п’ятницю, заявив, що задоволений виконаною зі свого боку роботою, та побажав наступниці успіхів у роботі.


жінкапрезидентСловенія

Останні матеріали

росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення Кремля – CNN
Політика
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення Кремля – CNN
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 08:23
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
Політика
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
22 грудня 2022, 15:54
Політика
"Уявіть, яку лють відчуває путін, спостерігаючи за виступом Зеленського перед Конгресом США". Про роль Зеленського на вашингтонській сцені – Washington Post
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 13:02
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 09:44
Політика
"У ньому бачили царя. Він просто збожеволів". Підлабузники у владі посилили переконання путіна, що росія легко переможе Україну – The New York Times
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 11:57
Путінські яструби нацьковують один одного. Як гіркін
Політика
Путінські яструби нацьковують один одного. Як гіркін "зробив" соловйова та про що це свідчить – Марк Галеотті
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 09:17
Наче з фільму
Політика
Наче з фільму "The Americans". У місті штату Нью-Гемпшир виявили російську контрабандну мережу – Boston Globe
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 14:19
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Cуспільство
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 11:31
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється