У Словенії сімейна пара з двома дітьми виявилася спецагентами росії, – The Guardian

росіяни видавали себе за аргентинців. Їхні діти могли не знати, що вони насправді росіяни.

Затримане за підозрою у шпигунстві в Словенії подружжя нібито вихідців із Аргентини насправді було так званими "нелегалами" російської Служби зовнішньої розвідки.



Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з публікацією, "Марія Майєр" та "Людвіг Гіш" приїхали з Аргентини та оселилися в столиці Словенії Любляні у 2017 році разом з двома маленькими дітьми. Майєр відкрила художню онлайн-галерею 5’14 gallery, а Гіш керував ІТ-стартапом DSM&IT. При цьому люди, які з ними контактували, не помічали ніякої підозрілої діяльності пари, говорячи про неї як про звичайну та доброзичливу сім’ю.

Затримання пари стало результатом однієї з найбільш таємних і добре скоординованих поліцейських і розвідувальних операцій у новітній історії Словенії.

Пара була затримана, а двох їхніх дітей віддали під соціальну опіку. Поліція також провела обшук в офісі, що належить подружжю. Серед знахідок, за словами джерела, обізнаного з ходом розслідування, – чимала сума готівки.

Також повідомляється, що у четвер міністр закордонних справ Словенії Таня Файон підтвердила ці заяви, повідомивши журналістам, що заарештована пара насправді була громадянами рф, а не Аргентини. Файон також поінформувала, що влада продовжила початковий термін тримання під вартою заарештованої пари, і що для обговорення справи викликається російський посол.

Як пише Guardian, на відміну від "легальних" російських розвідників, які маскуються під дипломатів у посольствах рф по всьому світу, "нелегали" діють без будь-яких видимих зв’язків з москвою. Їх роками вчать видавати себе за іноземців, а потім відправляють за кордон для збору розвідувальної інформації. У багатьох із них є діти, які виховуються, не маючи жодного уявлення про те, що їхні батьки насправді росіяни.



"Підозрювані є членами іноземної розвідувальної служби, які використовували незаконно отримані іноземні документи, щоб жити і працювати в Словенії під чужими іменами і таємно збирати інформацію", – заявив речник словенської поліції Драго Менегалі.



Одне з джерел також повідомило Guardian, що в неофіційних розмовах після проведеного арешту "Майєр" і "Гіша" "москва швидко погодилася з тим, що ця пара була співробітниками розвідки". За словами джерела, між москвою і західними країнами ведуться кулуарні переговори про їхній обмін на людину або людей, які зараз перебувають у в’язницях в рф.

Поруч з цим, як пише Guardian, є ознаки того, що арештоване у Словенії подружжя "могло бути частиною ширшої нелегальної мережі СЗР".

"Незабаром після арештів у Любляні гречанка і бразилець швидко виїхали з Афін і Ріо-де-Жанейро відповідно. За повідомленнями грецьких ЗМІ, грецька влада вважає, що ця пара також була нелегалами СЗР, і, можливо, вони втекли, побоюючись, що пара, заарештована в Словенії, може розкрити їхнє прикриття", – йдеться у матеріалі.

