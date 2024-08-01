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У Словенії засудили і видворили російське подружжя за шпигунство – AP

01 серпня 2024, 13:53
У Словенії засудили і видворили російське подружжя за шпигунство – AP
Фото: Reuters
російські шпигуни у Словенії передавали замовлення із москви і доставляли готівку російським "сплячим агентам" у всій Європі.
У Словенії люблянський суд засудив подружню пару з росії за шпигунство. Кожен з подружжя отримав до 19 місяців тюремного ув'язнення. Вони також отримали вказівку покинути країну після відбуття терміну і на п'ять років позбавлені права повертатися до Словенії.
 
Про це повідомляє Associated Press.
 
Пара, яка 2017 року оселилася в Словенії під фальшивими іменами - Людвіг Гіш і Марія Роза Маєр Муньос, насправді виявилася Артемом Вікторовичем Дульцевим і Анною Валеріївною Дульцевою. Чоловік керував IT-компанією, а дружина володіла онлайн-галереєю мистецтв.
 
За інформацією ЗМІ, пара використовувала Любляну як базу для поїздок у сусідні країни НАТО і ЄС, а також для передавання замовлень із москви і доставки готівки російським "сплячим агентам".
 
Їх заарештували 2022 року і підозрюють у тому, що вони були оперативниками російської Служби зовнішньої розвідки.
 
У їхній родині двоє дітей, які відвідують міжнародну школу в Любляні. Судове засідання відбулося в закритому режимі.

 

шпигунствовійна в Україніросія окупанти

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