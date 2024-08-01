У Словенії засудили і видворили російське подружжя за шпигунство – AP

У Словенії люблянський суд засудив подружню пару з росії за шпигунство. Кожен з подружжя отримав до 19 місяців тюремного ув'язнення. Вони також отримали вказівку покинути країну після відбуття терміну і на п'ять років позбавлені права повертатися до Словенії.

Пара, яка 2017 року оселилася в Словенії під фальшивими іменами - Людвіг Гіш і Марія Роза Маєр Муньос, насправді виявилася Артемом Вікторовичем Дульцевим і Анною Валеріївною Дульцевою. Чоловік керував IT-компанією, а дружина володіла онлайн-галереєю мистецтв.

За інформацією ЗМІ, пара використовувала Любляну як базу для поїздок у сусідні країни НАТО і ЄС, а також для передавання замовлень із москви і доставки готівки російським "сплячим агентам".

Їх заарештували 2022 року і підозрюють у тому, що вони були оперативниками російської Служби зовнішньої розвідки.

У їхній родині двоє дітей, які відвідують міжнародну школу в Любляні. Судове засідання відбулося в закритому режимі.