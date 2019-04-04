У Слов'янську почали сповіщати фанфарами про народження дітей, - ВІДЕО
Уперше фанфари увімкнули 2 квітня. Жіночий голос сповістив про 5 хлопчиків і 2 дівчаток, народжених у Слов'янську за день, зазначають "Славянские ведомости".
"Вітаємо щасливих батьків", - звучить після фанфар.
Процес роботи фанфар повністю автоматизований. Інформацію про кількість народжених дітей вводитимуть у пологовому будинку, і за розкладом повідомлення оголошуватимуть через гучномовці на Соборній площі.
Почути про кількість народжених можна тричі на день: близько 8 ранку, о 12 та близько 17:10. Припускають, що влітку вечірні оголошення робитимуть о 20, замість 17:10.
Це вже не перше українське місто, яке сповіщає про народження дітей фанфарами. На початку січня до такого прийому вдалися у Дрогобичі Львівської області - з вежі ратуші почали лунати фанфари.
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