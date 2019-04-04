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У Слов'янську почали сповіщати фанфарами про народження дітей, - ВІДЕО

Після фанфар грає дитячий плач, оголошують кількість дітей та їхню стать
У Слов'янську Донецької області на центральній площі почали грати фанфари, що сповіщають про народження дітей.
У Слов Фото: з вільних джерел

Уперше фанфари увімкнули 2 квітня. Жіночий голос сповістив про 5 хлопчиків і 2 дівчаток, народжених у Слов'янську за день, зазначають "Славянские ведомости".

"Вітаємо щасливих батьків", - звучить після фанфар.

Процес роботи фанфар повністю автоматизований. Інформацію про кількість народжених дітей вводитимуть у пологовому будинку, і за розкладом повідомлення оголошуватимуть через гучномовці на Соборній площі.

Почути про кількість народжених можна тричі на день: близько 8 ранку, о 12 та близько 17:10. Припускають, що влітку вечірні оголошення робитимуть о 20, замість 17:10.

Це вже не перше українське місто, яке сповіщає про народження дітей фанфарами. На початку січня до такого прийому вдалися у Дрогобичі Львівської області - з вежі ратуші почали лунати фанфари.

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04 04 2019 13:08
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