У "Слузі Народу" анонсували кадрові перестановки в уряді

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія анонсував, що найближчим часом Верховна Рада може розглянути "декілька кадрових перепризначень" у Кабінеті міністрів.

За словами Арахамії, йдеться про дві кадрові перестановки, однак він не уточнив, чи входить до цих змін звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я, повідомляє "Громадське".

Також депутат розповів, що фракція "Слуга Народу" ще не обговорювала можливість відставки міністра. За його словами, жодних постанов про звільнення у парламенті не буде щонайменше до 15 травня.

"У нас буде це обговорення на фракції десь у 10 числах травня... До кандидатури Степанова я ставився позитивно, але з огляду на серію провальних обіцянок щодо вакцинації я вважаю, що мають бути якісь рішення", - зазначив Арахамія.

Він припустив, що Степанов може отримати попередження. Також зазначив, що кандидатура головного санлікаря Віктора Ляшка на посаду очільника МОЗ "була на радарі".

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