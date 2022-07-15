CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час війни зловмисники не припиняють спроб ошукувати громадян. Вони спекулюють на темі фінансової допомоги постраждалим, виманюють кошти нібито на допомогу українським військовим або на евакуацію цивільних громадян із небезпечних районів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У соцмережах активізувалися шахраї, які виманюють дані платіжних карток
В Держспецзв'язку попереджають, що шахрайська активність має систематичний характер
Фото: з вільних джерел
Виявлено низку шахрайських сторінок з посиланням на так званий "Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів". Там просять надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. Не робіть цього! У разі виконання зазначених вимог дані платіжної картки буде скомпрометовано.
В Держспецзв'язку попереджають, що шахрайська активність має систематичний характер і відстежується за ідентифікатором UAC-0100.
У відомстві надають громадянам три головні правила, яких слід дотримуватися, а саме:
- ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Налаштуйте контроль руху коштів: підключіть SMS-інформування, установіть ліміти на операції.
- якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті - негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.
- використовуйте надійні паролі, двофакторну автентифікацію, антивірусні програми та дотримуйтеся інших порад із кібербезпеки.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 07 2022 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Окупанти обстріляли Вінницю: 30 людей поранено, 8 загинуло (ДОПОВНЕНО)
- ФОТО Пес Патрон отримав відзнаки від двох ветеранських організацій США
- ФОТО Perseverance показав десятий зразок ґрунту з Марса
No articles