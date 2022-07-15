У соцмережах активізувалися шахраї, які виманюють дані платіжних карток В Держспецзв'язку попереджають, що шахрайська активність має систематичний характер

Під час війни зловмисники не припиняють спроб ошукувати громадян. Вони спекулюють на темі фінансової допомоги постраждалим, виманюють кошти нібито на допомогу українським військовим або на евакуацію цивільних громадян із небезпечних районів.

Фото: з вільних джерел

Виявлено низку шахрайських сторінок з посиланням на так званий "Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів". Там просять надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. Не робіть цього! У разі виконання зазначених вимог дані платіжної картки буде скомпрометовано. В Держспецзв'язку попереджають, що шахрайська активність має систематичний характер і відстежується за ідентифікатором UAC-0100. У відомстві надають громадянам три головні правила, яких слід дотримуватися, а саме: ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Налаштуйте контроль руху коштів: підключіть SMS-інформування, установіть ліміти на операції.

якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті - негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.

використовуйте надійні паролі, двофакторну автентифікацію, антивірусні програми та дотримуйтеся інших порад із кібербезпеки.

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