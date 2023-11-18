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ТЕХНОЛОГІЇ

У SpaceX провалили другу спробу запуску космічного корабля Starship

18 листопада 2023, 21:30
У SpaceX провалили другу спробу запуску космічного корабля Starship
Фото: Вікіпедія
Перше випробування Starship проводили у квітні.

Американська компанія SpaceX 18 листопада вдруге спробувала запустити в космос найпотужнішу у світі ракету-носій із космічним кораблем Starship, проте його довелося підірвати через вісім хвилин після пуску.

Про це повідомляє ВВС.

Тим не менш, засновник SpaceX Ілон Маск вважає цей політ успішним, оскільки він продовжився майже вдвічі довше, ніж перший: перший ступінь ракети-носія SuperHeavy встиг відокремитися від корабля, Starship вийшов у відкритий космос, проте невдовзі з ним втратили зв'язок, і у ньому довелося запустити функцію самознищення. Також на сайті SpaceX хваляться, що цього разу вдалося успішно задіяти всі 33 двигуни Raptor.

"На один крок ближче до мети!" – написав Маск у соцмережі X.

Відчувається до власного SpaceX team на виїзді з другого integrated flight test of Starship!

Багаторазовий космічний корабель Starship призначений для доставки вантажів та екіпажу на навколоземну орбіту, Місяць, Марс та, можливо, далі.

Друге випробування Starship мало відбутися раніше, проте його відклали через виникнення необхідності замінити частину апаратного забезпечення для управління польотом.

SpaceXІлон Маск

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