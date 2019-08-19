У справі ексберкутівців оголосили перерву до 21 серпня

На початку судового засідання захисники Аброськіна, Зінченка, Янішевського та Марінченка клопотали про особисту присутність їхніх підзахисних у залі судових засідань

У розгляді апеляційної скарги на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілах на Інститутській, оголосили перерву до 21 серпня. Тоді ексберкутівців мають доставити до зали судових засідань.

На сьогоднішньому засіданні зв‘язок з ними був через відеоконференцію. На початку судового засідання захисники Аброськіна, Зінченка, Янішевського та Марінченка клопотали про особисту присутність їхніх підзахисних у залі судових засідань, повідомляє "Громадське".

За словами прокурора Ігоря Земскова один з адвокатів ексберкутівців попередньо прописав таку умову у апеляційному позові.

Суддя пояснив - щоб доставити ексберкутівців до суду необхідно отримати заяву від самих підсудних, а така до суду не надходила.

Постраждалі на Майдані та родичі загиблих вимагали продовжити судове засідання сьогодні. Пропонували або доставити підсудних до суду, або спілкуватися з ними через відеозв’язок. Вимогу адвокатів ексберкутівців називають затягуванням розгляду справи.

Нагадаємо, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що розслідування убивств на Майдані взимку та 2 травня в Одесі у 2014 році затяжні та неефективні.