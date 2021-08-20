У справі про держзраду Медведчука і Козака завершили слідство

Відсьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє про завершення слідства у справі про державну зраду народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За словами Венедіктової, "відсьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду".

"Одразу зауважу, - сказала генпрокурор, - матеріали сьогодні будуть відкриті народному депутатові, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо іншого підозрюваного парламентарія виділені в окреме провадження у зв’язку із його розшуком, хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені".

За словами Венедіктової, "Незалежності нашої держави виповнюється 30 років. Сьогодні ми можемо з впевненістю казати, що відповідальність перед законом в Україні більше не залежить від мандатів чи статусу, медіаімперій чи статків – правоохоронна система на ділі руйнує касту недоторканих.

Ми готові до того, що й далі лунатимуть звинувачення в переслідуванні опозиції, будуть інформаційні атаки і перешкоджання роботі. Прокуратура не грає в політику, а захищає закон. Ми зібрали докази і ми готові йти із ними до суду".

"Двоє народних депутатів України підозрюються у причетності до тяжких злочинів. Народні обранці, що присягали на вірність Україні та зобов’язувались боронити її суверенітет та незалежність, обґрунтовано підозрюються у зраді Батьківщини та наданні допомоги агресору в один з найтяжчих часів нашої історії.

Розслідуванням встановлено, що двоє народних депутатів України спільно з посадовими особами органів влади країни-агресора – Російської Федерації та іншими особами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, які відповідно до Конституції України є власністю українського народу.

Слідство має докази, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну та документальну базу щодо розробки родовища "Глибока". Воно розташоване в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічні зоні України. Без допомоги цих нардепів РФ знадобились би роки та величезні ресурси для освоєння ділянки з перспективними запасами на понад 38 млрд грн.

За сприяння одного з нардепів на тимчасово окупованій території створювався такий собі «правонаступник» зареєстрованого в Україні підприємства, щоб потім отримати на підставі уже наявних українських дозволів та готових технічних документів незаконні "дозволи" від держави-агресора. Це грубе порушення міжнародного та нашого національного законодавства, адже тимчасово окупована територія є невід’ємною частиною України, на яку поширюється виключно юрисдикція органів її державної влади", - нагадала генпрокурор.

Окрім того, зауважила вона, "за даними слідства, народні депутати України, діючи відповідно до вказівок представників органів державної влади Російської Федерації, здійснювали збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України та їх бойової підготовки, надавали сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі.

По суті, вони надавали іноземній країні допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Це ніщо інше як державна зрада – діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

У даному випадку мова йде про передачу конфіденційної інформації щодо однієї з військових частин української армії, а також про активну участь у розробці так званого "Проекту "Промінь". На думку експертів, проект спрямований на системне просування та лобіювання політичних, геоекономічних та інших інтересів Російської Федерації, вигідних їй змін у внутрішній та зовнішній політиці України. Серед інструментів програми, яку власноруч редагував один із підозрюваних – формування мережі агентів впливу та лояльного до РФ прошарку населення. "Промінь" мав сприяти формуванню в Україні потрібної для РФ суспільної думки, прийняттю вигідних для РФ управлінських, економічних, політичних рішень, що руйнуватиме самостійність державної влади усередині країни та незалежність у міжнародних відносинах. Ці дії – один із прикладів інформаційної війни проти нашої держави і елемент гібридної війни".

Як повідомила Венедіктова, прокурори та слідчі провели "величезний обсяг слідчих та процесуальних дій, експертних досліджень та допитів, проаналізували десятки годин аудіозаписів. Деякі з доказів, що лягли в основу обвинувачення стосовно цих двох народних депутатів України, демонструвались широкому загалу, тому кожен також міг зробити свої висновки. Увесь процес був публічним і відкритим, наскільки нам це дозволяв закон".

Попереду, за її словами, "непростий судовий процес, у якому нам доведеться прийняти серйозний процесуальний бій. Але завершуючи досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, ми впевнені у своїй позиції та продемонструємо роботу прокурорів і слідчих у європейському змагальному процесі".

Окремо вона наголосила, що "на цьому ми не зупиняємось. Ми здійснюємо процесуальне керівництво у низці інших кримінальних проваджень щодо злочинів на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та економічній безпеці України, до яких можуть бути причетні як колишні, так і нинішні народні депутати України. Кожному такому факту буде надано відповідну юридичну оцінку, щоб ніхто не уник відповідальності".

Як повідомлялося, генпрокурор 11 травня підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у держзраді (передання агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).

Печерський районний суд Києва 13 травня обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов'язав його носити засіб контролю - електронний браслет.

Козака суд оголосив у розшук.

30 липня Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу захисту Медведчука на обраний йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.