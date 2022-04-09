CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Тьюпело в Міссісіпі чоловік викрав літак і, зателефонувавши до поліції, заявив, що має намір врізатися в магазин Walmart.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США чоловік погрожував врізатися викраденим літаком в супермаркет
Фото: tass.ru
Про це пише BBC.
Чоловік викрав літак Beechcraft King Air, який вміщує 10—11 людей. За словами місцевої поліції, підозрюваний працював у місцевому аеропорту, але, ймовірно, не мав ліцензії пілота.
З супермаркету та прилеглого ресторану евакуювали людей. Влада попросила людей уникати цього району, зазначивши, що з урахуванням рухливості літака "зона ризику значно більша, ніж територія Тьюпело".
Під час переговорів поліції спочатку вдалося переконати чоловіка приземлитися, але потім він змінив свою думку. Покружлявши над містом, підозрюваний врешті приземлився в полі, після чого його затримала поліція. Мотиви чоловіка поки невідомі. Йому висунули звинувачення в крадіжці в особливо великих розмірах і терористичних погрозах.
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04 09 2022 17:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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