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У США диспетчерка "911" допомогла школяреві, який не міг зробити домашнє завдання

Він поскаржився на важкий день в школі і попросив допомогти з домашнім завданням
Хлопчик зателефонував до служби порятунку "911" в місті Лафаєт в американському штаті Індіана.
У США диспетчерка "911" допомогла школяреві, який не міг зробити домашнє завдання Фото: cbsnews.com

"Я завжди розумілася на математиці, в старшій школі мені це подобалося. Була дуже щаслива, що змогла допомогти ", - розповіла Банді, повідомляє CBS.

За її словами, спілкування з дитиною стало хорошою перервою під час напруженого дня.

Хлопець сказав диспетчеру Антонії Банді, що йому "дійсно потрібна допомога" з "тонною домашньої роботи" з математики. Дівчина в цей момент була вільна і могла зосередитися на прикладі.

Вона допомогла хлопчикові зрозуміти задачу, після чого він подякував їй і вибачився за турботу. "Все в порядку, допомагати - це наша робота", - відповіла диспетчер. Аудіозапис розмови співробітники поліції опублікували в Twitter.

Сержант поліції Лафаєта Метт Гард розповів NBC, що Банді працює диспетчером з квітня 2016 року. Вона відома своєю відданістю службі, і, як всі інші диспетчери, отримує безліч дзвінків щодня. "Вони дійсно отримують іноді дивакуваті запити, але ця ситуація з проханням допомогти в домашньому завданні ... Я працюю в органах 13 років і навіть не чув про щось подібне".

"Департамент не рекомендує дзвонити в поліцію для допомоги з домашнім завданням, але ми раді, що Банді змогла допомогти хлопчикові", - додав поліцейський.

Також, 9-річний хлопчик викликав поліцію, тому що подарунки під ялинкою не відповідали його списку бажань. Поліцейські звірили списки і підтвердили обман.

 
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30 01 2019 12:34
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