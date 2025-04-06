У США готують нову спробу імпічменту Трампа – The Hill

Конгресмен Ел Грін оголосив про намір внести подання про імпічмент президенту США Дональду Трампу, заявивши, що він "не заслуговує" на посаду лідера країни.

Конгресмен-демократ Ел Грін пообіцяв внести подання про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу. Він вважає, що Трамп "не заслуговує" на посаду президента.

Про це пише The Hill.

У суботу, 5 квітня, під час виступу на мітингу у Вашингтоні, конгресмен-демократ Ел Грін заявив, що Трамп "не заслуговує" обіймати посаду глави виконавчої влади.

"Нам потрібен Сенат, який цього разу визнає його винним, і я хочу, щоб ви знали - від щирого серця - я розумію, що він є Голіафом. Він Голіаф. Він контролює генералів у війську. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію. Однак, друзі мої, для кожного Голіафа існує Давид", - сказав Грін, звертаючись до демонстрантів на мітингу "Руки геть!" в окрузі Колумбія.