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У США готують нову спробу імпічменту Трампа – The Hill

06 квітня 2025, 12:19
У США готують нову спробу імпічменту Трампа – The Hill
Фото: DW
Конгресмен Ел Грін оголосив про намір внести подання про імпічмент президенту США Дональду Трампу, заявивши, що він "не заслуговує" на посаду лідера країни.
Конгресмен-демократ Ел Грін пообіцяв внести подання про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу. Він вважає, що Трамп "не заслуговує" на посаду президента.
 
Про це пише The Hill.
 
У суботу, 5 квітня, під час виступу на мітингу у Вашингтоні, конгресмен-демократ Ел Грін заявив, що Трамп "не заслуговує" обіймати посаду глави виконавчої влади.
 
"Нам потрібен Сенат, який цього разу визнає його винним, і я хочу, щоб ви знали - від щирого серця - я розумію, що він є Голіафом. Він Голіаф. Він контролює генералів у війську. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію. Однак, друзі мої, для кожного Голіафа існує Давид", - сказав Грін, звертаючись до демонстрантів на мітингу "Руки геть!" в окрузі Колумбія.
 
Він також додав, що впродовж місяця внесе подання про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу.
 
"І я хочу, щоб ви знали, пане Президенте: цей Давид внесе проти вас статті імпічменту протягом наступних 30 днів. Упродовж 30 днів я вношу статті імпічменту. Я йду за вами. Пане Президенте, цей Давид йде за вами", - заявив конгресмен.
 
Грін, який ще близько двох місяців тому пообіцяв внести подання імпічменту проти Трампа, стверджує, що той не "заслуговує посади", яку обіймає.
 
"Вам не можна довірити свободу і правосуддя для всіх. Вам не можна довірити уряд народу, обраний народом і для народу. Я йду за вами. Я ваш Давид. Боже, благослови вас", - додав Грін.
 
Заступник прес-секретаря Білого дому Ліз Гастон у коментарі виданню The Hill зазначила, що позиція Трампа "чітка: він завжди буде захищати Соціальне забезпечення, Medicare та Medicaid для тих, хто має на них право".
 
"Тим часом позиція демократів полягає у наданні виплат за програмами Social Security, Medicaid і Medicare нелегальним іммігрантам, що призведе до банкрутства цих програм і вдарить по американських пенсіонерах", - зазначила Гастон.

 

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