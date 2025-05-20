У США готують програму добровільної депортації для українців — WP

Для цього використають кошти, які мали б піти на міжнародну допомогу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає план використання 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, для фінансування програми повернення мігрантів з активних зон конфлікту, включаючи 700 тисяч українців та гаїтян, які прибули до США через війну.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на внутрішні документи, які опинилися в розпорядженні редакції.

Відповідно до документів, уряд США має намір запропонувати мігрантам, які добровільно погодяться на повернення до своїх країн, виплату у розмірі 1000 доларів США. Ця ініціатива є продовженням заяви Міністерства внутрішньої безпеки США від 5 травня, в якій йшлося про запуск механізму "самостійної депортації".

План є нетиповим, оскільки передбачає репатріацію осіб із зон активних бойових дій або гуманітарних криз. Документи також вказують на намір обійти Міжнародну організацію з міграції (МОМ), яка зазвичай координує повернення мігрантів до країн походження. У списку потенційних учасників програми — афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці, єменці, а також українці та гаїтяни. При цьому наголошується, що МОМ не підтримує повернення людей у жодну з цих країн.

За часів адміністрації Джо Байдена громадянам України та Гаїті було надано тимчасовий захищений статус (TPS), що дозволяв залишатися у США, якщо повернення додому становило загрозу для життя. Однак у нових документах йдеться про потенційне охоплення понад 200 тисяч українців та 500 тисяч гаїтян програмою депортації.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін підтвердила справжність документів, але назвала їх "застарілими". Водночас видання зазначає, що минулого тижня Мінбезпеки та Держдеп підписали угоду, яка описує ті самі заходи з фінансуванням у розмірі $250 мільйонів, хоч і без уточнення національностей.

Критики ініціативи, серед яких і колишні чиновники, вважають план негуманним і таким, що суперечить американським цінностям. Вони стверджують, що примусове повернення людей у небезпечні країни, зокрема в Україну, що перебуває у стані війни, може коштувати їм життя. Також ставиться під сумнів правомірність використання коштів, призначених для підтримки біженців, на примусове або добровільне переселення.

The Washington Post додає, що у січні американські дипломати вже закликали Україну приймати не лише своїх громадян, депортованих зі США, але й потенційно осіб інших національностей. Очікується, що першими під програму можуть потрапити афганські мігранти, незважаючи на небезпеку повернення під владу Талібану.

На тлі цієї ініціативи Euractiv раніше повідомляло, що українські біженці в країнах ЄС також можуть втратити легальний статус у разі припинення бойових дій в Україні, оскільки Євросоюз досі не визначився зі своєю політикою щодо тимчасового захисту.