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CУСПІЛЬСТВО

У США хочуть перейменувати Оперний театр Кеннеді на честь Меланії Трамп

23 липня 2025, 09:12
У США хочуть перейменувати Оперний театр Кеннеді на честь Меланії Трамп
Wikipedia
Автором пропозиції став конгресмен від штату Айдахо Майк Сімпсон.

Республіканці в Конгресі США запропонували перейменувати Оперний театр у Центрі імені Кеннеді у Вашингтоні на честь Меланії Трамп. Ініціативу вже включено до законопроєкту, який розглядатиметься після літніх канікул.

Про це повідомив  конгресмен від штату Айдахо Майк Сімпсон.

Так, в Конгресі США республіканці виступили з ініціативою перейменування Оперного театру, що входить до складу Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні, на честь першої леді Меланії Трамп.

Автором пропозиції став конгресмен від штату Айдахо Майк Сімпсон.

"Назвати Оперний театр у Центрі Кеннеді іменем Меланії Трамп - це чудовий спосіб висловити вдячність першій леді за її любов до мистецтва", - написав Сімпсон у соцмережі X.

Наразі дана пропозиція включена до законопроєкту про фінансування Міністерства внутрішніх справ США, Агентства з охорони довкілля та низки інших установ на 2026 фінансовий рік.

Комітет Палати представників із питань асигнувань уже підтримав документ голосами 33 ЗА проти 28 ПРОТИ.

Тепер проєкт має бути винесений на розгляд усієї Палати представників після завершення серпневих канікул.

Зазначимо, що Оперний театр імені Джона Кеннеді - одна з головних сцен американської столиці. Його було відкрито у 1971 році в пам’ять про 35-го президента США. Він вміщує понад 2200 глядачів і приймав найгучніші прем’єри та зірок світового рівня - від Лучано Паваротті до Анни Нетребко.

До речі, у лютому 2025 року Дональд Трамп, який обіймає посаду президента США вдруге, призначив себе головою правління Центру Кеннеді. Ініціатива щодо перейменування одразу викликала бурхливу дискусію, зокрема через спробу переглянути спадщину Кеннеді та надати символічну вагу імені Меланії Трамп у сфері культури.

СШАтеатрМеланія Трамп

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