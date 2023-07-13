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У США хочуть заблокувати можливість виходу з НАТО за рішенням президента – Reuters

13 липня 2023, 12:29
У США хочуть заблокувати можливість виходу з НАТО за рішенням президента – Reuters
Польща США
Це новий крок законодавців, спрямований на те, щоб запобігти будь-якому президенту США вивести країну з Альянсу без схвалення Сенату.

Сенатори-демократи і сенатори-республіканці відновили зусилля, спрямовані на те, щоб заблокувати намір будь-якого президента США вивести країну з НАТО у майбутньому.

Про це йдеться у спільній резолюції, з проєктом якої ознайомилося агентство Reuters.

"Президент не може призупиняти, припиняти, денонсувати або виходити з Північноатлантичного договору, укладеного у Вашингтоні, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, окрім як за порадою та за згодою Сенату, за умови, що дві третини присутніх сенаторів згодні з цим, або відповідно до закону Конгресу", – йдеться у документі.

Провідними авторами законопроєкту є сенатор-демократ Тім Кейн, член комітетів у закордонних справах та у справах збройних сил, і сенатор-республіканець Марко Рубіо, віцеголова комітету з питань розвідки, який також є старшим членом комітету з питань міжнародних відносин.

Законопроєкт неодноразово представляли в останні роки, в тому числі під час каденції колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, який висловлював бажання, щоб США вийшли з військового альянсу.

Він ще не пройшов повний сенатський розгляд, але помічник Кейна зазначив, що минулого року він був підтриманий комітетом із закордонних справ із сильною двопартійною підтримкою.

Нинішній президент, демократ Джо Байден, є рішучим прихильником НАТО, підтримуючи його розширення і співпрацюючи з іншими членами Альянсу, особливо у відповідь на російське вторгнення в Україну.

 

СШАНАТОвійна в Україніросія окупанти

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