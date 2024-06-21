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У США хочуть заборонити продаж програмного забезпечення компанії "Касперський"

21 червня 2024, 08:33
У США хочуть заборонити продаж програмного забезпечення компанії
Фото: grenka.ua
У Білому домі вважають, що антивірусний гігант може становити загрозу для інфраструктури та сервісів країни.
Міністерка комерції Сполучених Штатів Джина Раймондо оголосила про намір адміністрації президента Джо Байдена заборонити продаж на території країни будь-яких програм розробки компанії "Касперський".
 
Про це повідомляє BBC.
 
Так, у Білому домі вважають, що кремль має великий вплив на відомого розробника антивірусного програмного забезпечення, через що діяльність компанії становить загрозу для американської інфраструктури та сервісів.
 
За словами урядовиці, "Касперський" може збирати особисту інформацію американців, яку потім російська влада прагне використовувати як зброю.
 
Для ефективного застосування санкцій влада США використає механізм, розроблений за часів адміністрації Дональда Трампа, який дає змогу забороняти американським компаніям здійснювати транзакції з бізнесами, що належать "ворожим країнам" - Китаю та росії.
 
У "Касперському" заперечили залученість до будь-яких спроб втрутитися у цифрову безпеку США і мають намір оскаржувати прийдешню заборону "будь-якими юридичними способами". 
СШАпрограмне забезпеченнявійна в Україніросія окупанти

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