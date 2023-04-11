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У США є сумніви, що український контрнаступ буде успішним – WP

11 квітня 2023, 13:00
У США є сумніви, що український контрнаступ буде успішним – WP
Фото: з вільного доступу
У "злитому" документі йдеться про скромний успіх у майбутньому контрнаступі українських захисників.

У Сполучених Штатах Америки вважають, що українські військові можуть "значно відставати" від початкових цілей очікуваного контрнаступу. Причина цього – проблеми ЗСУ з накопиченням військ, боєприпасів і техніки.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на "злитий" у мережу секретний військовий документ Пентагону.

Наголошується, що невтішна для України оцінка з грифом "цілком таємно" датована початком лютого 2023-го. Слід зауважити, що така оцінка американської розвідки кардинально відрізняється від офіційних заяв адміністрації президента США Джо Байдена про боєздатність української армії.

У документі, що потрапив в інтернет, йдеться про скромний успіх у майбутньому контрнаступі українських захисників. Стратегія Києва, йдеться у матеріалі видання, полягає у відвоюванні територій на сході і просуванні на південь, щоб розірвати сухопутний коридор росії до анексованого Криму. Втім, розвідка США прогнозує, що ворожі оборонні укріплення у поєднанні з "постійними недоліками в підготовці та постачанні боєприпасів з боку України, ймовірно, ускладнять просування вперед і призведуть до збільшення кількості жертв під час наступу".

Інформація, викладена у документі, була отримана за допомогою агентурної та радіотехнічної розвідки, ймовірно, із застосуванням секретних методів, що використовуються ЦРУ та Агентством національної безпеки. Офіційні особи відомств відмовилися від коментарів.

Як повідомляє видання, перспективи скромного результату весняного наступу підкріплені засекреченою оцінкою Національної ради з розвідки. З цією оцінкою нещодавно ознайомили вузьке коло осіб на Капітолійському пагорбі. Розвідники зауважили, що Україна навряд чи зможе відвоювати стільки ж території, скільки Київ повернув минулої осені під час приголомшливого прориву на сході і півдні країни, повідомляють джерела.

WP пише, що американські чиновники на умовах анонімності повідомили, що після ознайомлення з інформацією "злитого" документа вони провели переговори з українською стороною. Це було зроблено для того, аби переконатися, що амбіції Києва щодо наступу відповідають його можливостям. Наголошується, що діалог нібито відбувся в середині березня під час телефонної розмови між головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком А. Міллі, радником президента з національної безпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми українськими колегами.

Джерела кажуть, що усі сторони вийшли з цих розмов з відчуттям, що Київ починає розуміти обмеження того, чого може досягти в наступі. США скептично оцінюють можливість розриву сухопутного коридору окупантів до Криму, але сподіваються, що логістику росіян буде знищено.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що рішення про початок українського контрнаступу буде ухвалене в останній момент.

СШАЗСУбоєприпасиконтрнаступвійна в Україні

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