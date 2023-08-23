У США критикують стратегію України в контрнаступі – NYT

Офіційні особи США кажуть, що українські сили та вогневі засоби розподілені неправильно.

Американські стратеги вважають, що війська України надто розосереджені при контрнаступі і мають сконцентруватися на головному напрямі — на півдні країни.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських та інших західних офіційних осіб.

На їхню думку, в ході контрнаступу Україна насилу прориває міцну російську оборону тому, що занадто багато військ, включаючи деякі з кращих бойових підрозділів, знаходяться не в тих місцях.

Як пише видання, під час відеоконференції 10 серпня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, його британський колега Тоні Радакін та командувач силами США в Європі Крістофер Каволі закликали головкома ЗСУ Валерія Залужного зосередитись на одному головному напрямі.

"Лише за умови зміни тактики та при різкому просуванні темп контрнаступу може змінитися", — сказав один з американських чиновників, який, як і декілька інших співрозмовників NYT, говорив на умовах анонімності.

За словами двох офіційних осіб, які були присутні під час розмови, Залужний погодився.

Роль адмірала Радакіна є особливо важливою і досі не була широко оцінена, вважають чиновники. Генерал Міллі щотижня розмовляє з генералом Залужним про стратегію та військові потреби України. Однак адміністрація Байдена заборонила вищим офіцерам США відвідувати Київ з міркувань безпеки та щоб уникнути посилення напруженості з москвою. Британія, у свою чергу, не накладала таких обмежень, тож адмірал Радакін, досвідчений офіцер, який тричі служив в Іраку, налагодив тісні стосунки зі своїм українським колегою під час численних поїздок до країни.

Головна мета наступу — відрізати російські лінії постачання на півдні України, розірвавши сухопутний міст між росією та анексованим Кримом, але замість того, щоб зосередитися на цій меті, українське командування розподілило війська та вогневу міць приблизно порівну між сходом та півднем, кажуть американські чиновники.

В результаті в районі Бахмута та інших міст на сході країни знаходиться більше українських військ, ніж під Мелітополем та Запоріжжям на півдні, де розташовані набагато важливіші у стратегічному розумінні ділянки фронту.

Американці радять Україні зосередитись на просуванні до Мелітополя та пробивати російські мінні поля та інші захисні споруди, навіть якщо при цьому українці втратять більше солдатів та техніки.

Критика американськими офіційними особами контрнаступу України часто розглядається через призму покоління військових офіцерів, які ніколи не стикалися з війною такого масштабу та інтенсивності.

Більше того, американська військова доктрина ніколи не була випробувана в умовах, подібних до України, де російська радіоелектронна боротьба блокує зв’язок і GPS, і жодна сторона не змогла досягти переваги в повітрі.

Американські офіційні особи вважають, що в України є ще від місяця до шести тижнів, перш ніж дощова погода призведе до призупинення контрнаступу. Вже у серпні принаймні один контрнаступ Україна змушена була відкласти через дощі.

На переконання генерала Міллі, осінь і весна не є оптимальними для загальновійськових операцій.

Декілька офіційних осіб США заявили, що вони очікують, що до зими, коли холодна погода нав'яже сторонам паузу в боях, Україна пройде приблизно половину шляху до Азовського моря. Це, на думку одного з американських посадовців, буде "частковим успіхом". Однак інші аналітики вважають, що контрнаступ не досягне навіть цієї більш обмеженої мети.