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У США літак упав на будинок, двоє загиблих

"Двоє людей загинули, ще одна поранена внаслідок падіння одномоторного літака на будинок у містечку Хоуп Мілс у Північній Каліфорнії"
Принаймні, двоє людей загинули внаслідок катастрофи малого пасажирського літака в американському штаті Північна Кароліна.
У США літак упав на будинок, двоє загиблих Фото: abcnews.go.com

"Двоє людей загинули, ще одна поранена внаслідок падіння одномоторного літака на будинок у містечку Хоуп Мілс у Північній Каліфорнії", - повідомляє ABC News.

Як уточнює телеканал, інцидент стався напередодні пізно ввечері.

Серед загиблих – пілот і одна людина, яка перебувала в будинку в момент аварії. Вони загинули на місці. Третя особа отримала "серйозні травми" й була доставлена до медичного центру у місті Фійєттвілл.

На фото з місця події видно зруйнований одноповерховий будинок, частина якого повністю знищена та не має навіть залишків стін.

Розслідуванням інциденту займаються слідчі Національного Комітету безпеки перевезень та Федерального агентства цивільної авіації.

Причина аварії встановлюється слідчими.

Нагадаємо, що у польському Плоцьку під час авіашоу розбився літак Як-52, внаслідок чого загинув пілот.

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28 06 2019 18:21
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