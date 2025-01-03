У США можуть заборити китайські дрони – ЗМІ
03 січня 2025, 17:11
Фото: UNSPLASH
Зазначається, що відповідне рішення обговорюється у контексті національної безпеки
Адміністрація наразі чинного президента США Джо Байдена розглядає можливість заборони або обмеження використання у Сполучених Штатах Америки китайських дронів.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Міністерства торгівлі США.
Зазначається, що відповідне рішення обговорюється у контексті національної безпеки.
"Використання безпілотних літальних апаратів, до дизайну і виробництва яких мали відношення іноземні противники США, у тому числі Китай і росія, є невиправданим або неприйнятним ризиком для безпеки Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також наголосили, що Китай і росія продемонстрували готовність завдати шкоди інфрастурі країни і безпеці США за допомогою кібершпигунства:
"Вони можуть підлаштовувати своє законодавство, щоб використовувати приватні компанії у національних інтересах".
При цьому у Мінторгівлі США не виключають, що заборони на використання китайських дронів вдасться уникнути, якщо до їхнього дизайну і програмного забезпечення будуть внесені необхідні зміни. При цьому остаточне рішення вже буде ухвалювати адміністрація обраного президента Дональда Трампа.