У США можуть заборити китайські дрони – ЗМІ

Адміністрація наразі чинного президента США Джо Байдена розглядає можливість заборони або обмеження використання у Сполучених Штатах Америки китайських дронів.

Зазначається, що відповідне рішення обговорюється у контексті національної безпеки.

"Використання безпілотних літальних апаратів, до дизайну і виробництва яких мали відношення іноземні противники США, у тому числі Китай і росія, є невиправданим або неприйнятним ризиком для безпеки Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що Китай і росія продемонстрували готовність завдати шкоди інфрастурі країни і безпеці США за допомогою кібершпигунства:

"Вони можуть підлаштовувати своє законодавство, щоб використовувати приватні компанії у національних інтересах".

При цьому у Мінторгівлі США не виключають, що заборони на використання китайських дронів вдасться уникнути, якщо до їхнього дизайну і програмного забезпечення будуть внесені необхідні зміни. При цьому остаточне рішення вже буде ухвалювати адміністрація обраного президента Дональда Трампа.