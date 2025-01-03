Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США можуть заборити китайські дрони – ЗМІ

03 січня 2025, 17:11
У США можуть заборити китайські дрони – ЗМІ
Фото: UNSPLASH
Зазначається, що відповідне рішення обговорюється у контексті національної безпеки
Адміністрація наразі чинного президента США Джо Байдена розглядає можливість заборони або обмеження використання у Сполучених Штатах Америки китайських дронів.
 
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Міністерства торгівлі США.
 
Зазначається, що відповідне рішення обговорюється у контексті національної безпеки.
 
"Використання безпілотних літальних апаратів, до дизайну і виробництва яких мали відношення іноземні противники США, у тому числі Китай і росія, є невиправданим або неприйнятним ризиком для безпеки Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.
 
У відомстві також наголосили, що Китай і росія продемонстрували готовність завдати шкоди інфрастурі країни і безпеці США за допомогою кібершпигунства:
 
"Вони можуть підлаштовувати своє законодавство, щоб використовувати приватні компанії у національних інтересах".
 
При цьому у Мінторгівлі США не виключають, що заборони на використання китайських дронів вдасться уникнути, якщо до їхнього дизайну і програмного забезпечення будуть внесені необхідні зміни. При цьому остаточне рішення вже буде ухвалювати адміністрація обраного президента Дональда Трампа.

 

СШАдронивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Технології
"Трембіта": незабаром в дії. Навіщо Україні аналог ракети часів Другої світової війни – Девід Екс
Переклад iPress – 03 січня 2025, 16:20
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Політика
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Переклад iPress – 03 січня 2025, 12:38
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Політика
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 січня 2025, 23:37
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Політика
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 січня 2025, 10:22
росіяни продовжують
Політика
росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2025, 08:19
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється