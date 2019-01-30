У США на Супербоулі вперше виступлять чоловіки-чирлідери

На Супербоулі - фінальній грі сезону в професійному американському футболі - цьогоріч вперше в історії американської футбольної ліги виступлять чоловіки-чирлідери.

Команда "Лос-Анджелес Ремс" прийняла лише двох чоловіків із 76 охочих, повідомляє Еsquire.

Щасливчиками стали танцюристи Квінтон Перон і Наполеон Джинніс.

У деяких команд є чоловіки-каскадери, які виконують трюки. Однак Перон і Джилліс стануть першими чоловіками в історії національної футбольної ліги США, які танцюватимуть разом з жінками. На сьогодні у групі підтримки 40 жінок.

Фіналістами цьогорічного Супербоула стали команди "Нью-Інгленд Петріотс" і "Лос-Анджелес Ремс". Матч відбудеться у ніч з 3 на 4 лютого на стадіоні "Мерседес-Бенц" в Атланті, нагадує видання.