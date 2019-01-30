CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Супербоулі - фінальній грі сезону в професійному американському футболі - цьогоріч вперше в історії американської футбольної ліги виступлять чоловіки-чирлідери.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США на Супербоулі вперше виступлять чоловіки-чирлідери
Команда прийняла лише двох чоловіків із 76 охочих
Фото: twitter.com/LARamsCheer
Команда "Лос-Анджелес Ремс" прийняла лише двох чоловіків із 76 охочих, повідомляє Еsquire.
Щасливчиками стали танцюристи Квінтон Перон і Наполеон Джинніс.
У деяких команд є чоловіки-каскадери, які виконують трюки. Однак Перон і Джилліс стануть першими чоловіками в історії національної футбольної ліги США, які танцюватимуть разом з жінками. На сьогодні у групі підтримки 40 жінок.
Фіналістами цьогорічного Супербоула стали команди "Нью-Інгленд Петріотс" і "Лос-Анджелес Ремс". Матч відбудеться у ніч з 3 на 4 лютого на стадіоні "Мерседес-Бенц" в Атланті, нагадує видання.
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30 01 2019 10:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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