У США намагаються конфіскувати активи російських олігархів на $700 млн

Мін'юст США заявляє про "відданість перекриттю коштів, які живлять війну путіна".

Міністерство юстиції США нині виступає позивачем у щонайменше 70 судових справах, пов'язаних з незаконною діяльністю підсанкційних російських олігархів. Загальна сума активів, які прагне конфіскувати відомство, сягає 700 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Американські ЗМІ повідомляють, що адміністрація Байдена прагне посилити фінансовий тиск на президента путіна через його вторгнення в Україну та смерть в ув'язненні російського політика та активіста боротьби з корупцією Олексія Навального.

Міністерство юстиції також повідомило про подачу цивільного позову про конфіскацію двох розкішних квартир у Маямі, розташованих у Ritz Carlton у Бел-Харборі та вартістю 2,5 мільйона доларів, що належать російському олігарху Віктору Перевалову, який потрапив під санкції.

Також висунуто окремий обвинувальний акт у зв’язку з імовірною схемою управління розкішною яхтою, що належить російському олігарху, який потрапив під санкції.

Йдеться про Владислава Осипова, 52-річного росіянина, якого звинуватили в 17 злочинах, включаючи банківське шахрайство, відмивання грошей, порушення санкцій і змову з метою обману американського уряду.

росіянина, який проживає у Швейцарії, звинувачують в експлуатації 255-футової розкішної суперяхти, яка нібито належить російському олігарху Віктору Вексельбергу, який потрапив під санкції, йдеться у заяві міністерства.

"Міністерство юстиції більше, ніж будь-коли, віддане перекриттю потоку незаконних коштів, які підживлюють війну Путіна, і притягненню до відповідальності тих, хто продовжує це створювати", - зауважив генеральний прокурор Меррік Гарленд.

Раніше, за даними міністерства юстиції США, близько $6 млн арештованих російських активів було переказано в Україну, в першу чергу для допомоги ветеранам війни.

Також, як пише WP, Міністерство юстиції повідомило, що влада окружного суду США Південного округу Нью-Йорка оголосила звинувачення проти трьох осіб, у тому числі підсанкційного олігарха Андрія Костіна, і заарештувала двох осіб, звинувачених у тому, що вони були "посередниками" Костіна.